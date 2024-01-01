20 Arabistan riyalinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → SBD çevirin

20 sar
44,40 sbd

1,000SR SAR = 2,220SI$ SBD

09:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SBD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,22572,2492
Düşük2,18892,1889
Ortalama2,20492,2102
Değişim0.97%0.41%
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1 SAR → SBD istatistikleri

SAR → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2257, en düşük 2,1889 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2049 oldu. SAR → SBD kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

SAR → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2492, en düşük 2,1889 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2102 oldu. SAR → SBD kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,51,3880,92457,961,5370,785
1 INR0,01213,3250,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,30110,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,347200,6710,66641,7631,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Solomon Adaları doları
1 SAR2,22000 SBD
5 SAR11,10000 SBD
10 SAR22,20000 SBD
20 SAR44,40000 SBD
50 SAR111,00000 SBD
100 SAR222,00000 SBD
250 SAR555,00000 SBD
500 SAR1.110,00000 SBD
1000 SAR2.220,00000 SBD
2000 SAR4.440,00000 SBD
5000 SAR11.100,00000 SBD
10000 SAR22.200,00000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Arabistan Riyali
1 SBD0,45045 SAR
5 SBD2,25225 SAR
10 SBD4,50450 SAR
20 SBD9,00900 SAR
50 SBD22,52250 SAR
100 SBD45,04500 SAR
250 SBD112,61250 SAR
500 SBD225,22500 SAR
1000 SBD450,45000 SAR
2000 SBD900,90000 SAR
5000 SBD2.252,25000 SAR
10000 SBD4.504,50000 SAR