10 Arabistan riyalinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile SAR → XAF çevirin

10 sar
1.615 xaf

1,000SR SAR = 161,5FCFA XAF

10:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → XAF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek162,0390163,7210
Düşük159,8490159,8490
Ortalama161,0477161,7661
Değişim-0.32%-0.60%
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1 SAR → XAF istatistikleri

SAR → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 162,0390, en düşük 159,8490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 161,0477 oldu. SAR → XAF kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

SAR → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 163,7210, en düşük 159,8490 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 161,7661 oldu. SAR → XAF kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,768278,91,3880,92457,9281,5360,785
1 INR0,01213,3290,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,371201,00210,66641,7491,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 SAR161,52600 XAF
5 SAR807,63000 XAF
10 SAR1.615,26000 XAF
20 SAR3.230,52000 XAF
50 SAR8.076,30000 XAF
100 SAR16.152,60000 XAF
250 SAR40.381,50000 XAF
500 SAR80.763,00000 XAF
1000 SAR161.526,00000 XAF
2000 SAR323.052,00000 XAF
5000 SAR807.630,00000 XAF
10000 SAR1.615.260,00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Arabistan Riyali
1 XAF0,00619 SAR
5 XAF0,03095 SAR
10 XAF0,06191 SAR
20 XAF0,12382 SAR
50 XAF0,30955 SAR
100 XAF0,61910 SAR
250 XAF1,54774 SAR
500 XAF3,09548 SAR
1000 XAF6,19095 SAR
2000 XAF12,38190 SAR
5000 XAF30,95475 SAR
10000 XAF61,90950 SAR