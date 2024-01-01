Arabistan riyalinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile SAR → VUV çevirin

1.000 sar
32.433 vuv

1.00000 SAR = 32.43300 VUV

19:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183.0003278.971.347150.928655.95881.533150.793745
1 INR0.012048213.361070.01623070.01118830.67420.01847170.00956316
1 PKR0.003584610.29752410.004829010.00332880.2005910.005495770.00284527
1 CAD0.74230861.6118207.08210.68933341.53871.138070.589203

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Vanuatu Vatusu
1 SAR32.43300 VUV
5 SAR162.16500 VUV
10 SAR324.33000 VUV
20 SAR648.66000 VUV
50 SAR1621.65000 VUV
100 SAR3243.30000 VUV
250 SAR8108.25000 VUV
500 SAR16216.50000 VUV
1000 SAR32433.00000 VUV
2000 SAR64866.00000 VUV
5000 SAR162165.00000 VUV
10000 SAR324330.00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Arabistan Riyali
1 VUV0.03083 SAR
5 VUV0.15416 SAR
10 VUV0.30833 SAR
20 VUV0.61666 SAR
50 VUV1.54164 SAR
100 VUV3.08328 SAR
250 VUV7.70820 SAR
500 VUV15.41640 SAR
1000 VUV30.83280 SAR
2000 VUV61.66560 SAR
5000 VUV154.16400 SAR
10000 VUV308.32800 SAR