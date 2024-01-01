100 Arabistan riyalinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile SAR → VUV çevirin

100 sar
3.241 vuv

1,000SR SAR = 32,41VT VUV

10:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → VUV çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek32,463132,4631
Düşük31,901631,8461
Ortalama32,109132,1168
Değişim1.01%0.05%
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1 SAR → VUV istatistikleri

SAR → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 32,4631, en düşük 31,9016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,1091 oldu. SAR → VUV kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

SAR → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 32,4631, en düşük 31,8461 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,1168 oldu. SAR → VUV kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,761278,91,3870,92457,931,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,375201,03110,66641,7561,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Vanuatu Vatusu
1 SAR32,40980 VUV
5 SAR162,04900 VUV
10 SAR324,09800 VUV
20 SAR648,19600 VUV
50 SAR1.620,49000 VUV
100 SAR3.240,98000 VUV
250 SAR8.102,45000 VUV
500 SAR16.204,90000 VUV
1000 SAR32.409,80000 VUV
2000 SAR64.819,60000 VUV
5000 SAR162.049,00000 VUV
10000 SAR324.098,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Arabistan Riyali
1 VUV0,03085 SAR
5 VUV0,15427 SAR
10 VUV0,30855 SAR
20 VUV0,61710 SAR
50 VUV1,54275 SAR
100 VUV3,08549 SAR
250 VUV7,71373 SAR
500 VUV15,42745 SAR
1000 VUV30,85490 SAR
2000 VUV61,70980 SAR
5000 VUV154,27450 SAR
10000 VUV308,54900 SAR