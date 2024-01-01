Arabistan riyalinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile SAR → TMT çevirin

1.000 sar
933,25 tmt

1.00000 SAR = 0.93325 TMT

19:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183.0035278.971.347050.928655.96941.533150.793808
1 INR0.012047713.360940.01622880.01118790.6743020.0184710.00956355
1 PKR0.003584610.29753610.004828660.00332880.2006290.005495770.0028455
1 CAD0.74236361.6187207.09710.68938441.54961.138160.589294

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Türkmenistan Manatı
1 SAR0.93325 TMT
5 SAR4.66623 TMT
10 SAR9.33246 TMT
20 SAR18.66492 TMT
50 SAR46.66230 TMT
100 SAR93.32460 TMT
250 SAR233.31150 TMT
500 SAR466.62300 TMT
1000 SAR933.24600 TMT
2000 SAR1866.49200 TMT
5000 SAR4666.23000 TMT
10000 SAR9332.46000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Arabistan Riyali
1 TMT1.07153 SAR
5 TMT5.35765 SAR
10 TMT10.71530 SAR
20 TMT21.43060 SAR
50 TMT53.57650 SAR
100 TMT107.15300 SAR
250 TMT267.88250 SAR
500 TMT535.76500 SAR
1000 TMT1071.53000 SAR
2000 TMT2143.06000 SAR
5000 TMT5357.65000 SAR
10000 TMT10715.30000 SAR