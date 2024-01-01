250 Arabistan riyalinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile SAR → TMT çevirin

250 sar
233,07 tmt

1,000SR SAR = 0,9323T TMT

10:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → TMT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,93320,9333
Düşük0,93230,9323
Ortalama0,93300,9331
Değişim-0.08%-0.10%
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1 SAR → TMT istatistikleri

SAR → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9332, en düşük 0,9323 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9330 oldu. SAR → TMT kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

SAR → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9333, en düşük 0,9323 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9331 oldu. SAR → TMT kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,758278,91,3880,92458,0071,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,356200,97310,66641,7991,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Türkmenistan Manatı
1 SAR0,93229 TMT
5 SAR4,66145 TMT
10 SAR9,32289 TMT
20 SAR18,64578 TMT
50 SAR46,61445 TMT
100 SAR93,22890 TMT
250 SAR233,07225 TMT
500 SAR466,14450 TMT
1000 SAR932,28900 TMT
2000 SAR1.864,57800 TMT
5000 SAR4.661,44500 TMT
10000 SAR9.322,89000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Arabistan Riyali
1 TMT1,07263 SAR
5 TMT5,36315 SAR
10 TMT10,72630 SAR
20 TMT21,45260 SAR
50 TMT53,63150 SAR
100 TMT107,26300 SAR
250 TMT268,15750 SAR
500 TMT536,31500 SAR
1000 TMT1.072,63000 SAR
2000 TMT2.145,26000 SAR
5000 TMT5.363,15000 SAR
10000 TMT10.726,30000 SAR