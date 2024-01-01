Arabistan riyalinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → SCR çevirin

1.000 sar
3.656,46 scr

1.00000 SAR = 3.65646 SCR

19:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548351.0768589.38461.450891.651230.9472918.3689
1 GBP1.1698211.25975104.5661.697321.931691.1081621.4888
1 USD0.928650.793808183.00561.347351.533390.879717.058
1 INR0.01118760.009563310.012047410.0162320.01847330.01059810.205504

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Seyşeller Rupisi
1 SAR3.65646 SCR
5 SAR18.28230 SCR
10 SAR36.56460 SCR
20 SAR73.12920 SCR
50 SAR182.82300 SCR
100 SAR365.64600 SCR
250 SAR914.11500 SCR
500 SAR1828.23000 SCR
1000 SAR3656.46000 SCR
2000 SAR7312.92000 SCR
5000 SAR18282.30000 SCR
10000 SAR36564.60000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Arabistan Riyali
1 SCR0.27349 SAR
5 SCR1.36745 SAR
10 SCR2.73489 SAR
20 SCR5.46978 SAR
50 SCR13.67445 SAR
100 SCR27.34890 SAR
250 SCR68.37225 SAR
500 SCR136.74450 SAR
1000 SCR273.48900 SAR
2000 SCR546.97800 SAR
5000 SCR1367.44500 SAR
10000 SCR2734.89000 SAR