bin Arabistan riyalinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → NPR çevirin

1.000 sar
35.688 npr

1,000SR SAR = 35,69₨ NPR

09:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → NPR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,713735,7137
Düşük35,612635,4482
Ortalama35,664835,6126
Değişim0.17%0.27%
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1 SAR → NPR istatistikleri

SAR → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,7137, en düşük 35,6126 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,6648 oldu. SAR → NPR kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

SAR → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,7137, en düşük 35,4482 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,6126 oldu. SAR → NPR kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,753278,91,3880,92457,9881,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,347200,95810,66641,7831,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Nepal Rupisi
1 SAR35,68800 NPR
5 SAR178,44000 NPR
10 SAR356,88000 NPR
20 SAR713,76000 NPR
50 SAR1.784,40000 NPR
100 SAR3.568,80000 NPR
250 SAR8.922,00000 NPR
500 SAR17.844,00000 NPR
1000 SAR35.688,00000 NPR
2000 SAR71.376,00000 NPR
5000 SAR178.440,00000 NPR
10000 SAR356.880,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Arabistan Riyali
1 NPR0,02802 SAR
5 NPR0,14010 SAR
10 NPR0,28021 SAR
20 NPR0,56041 SAR
50 NPR1,40103 SAR
100 NPR2,80206 SAR
250 NPR7,00515 SAR
500 NPR14,01030 SAR
1000 NPR28,02060 SAR
2000 NPR56,04120 SAR
5000 NPR140,10300 SAR
10000 NPR280,20600 SAR