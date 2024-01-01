Arabistan riyalinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → MUR çevirin

1.000 sar
12.354,80 mur

1.00000 SAR = 12.35480 MUR

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0768589.37691.450681.650980.94724518.3652
1 GBP1.1698211.25975104.5571.697071.931391.1081121.4845
1 USD0.928650.793808182.99851.347151.533150.8796517.0546
1 INR0.01118860.009564130.012048410.0162310.01847210.01059840.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mauritius Rupisi
1 SAR12.35480 MUR
5 SAR61.77400 MUR
10 SAR123.54800 MUR
20 SAR247.09600 MUR
50 SAR617.74000 MUR
100 SAR1235.48000 MUR
250 SAR3088.70000 MUR
500 SAR6177.40000 MUR
1000 SAR12354.80000 MUR
2000 SAR24709.60000 MUR
5000 SAR61774.00000 MUR
10000 SAR123548.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Arabistan Riyali
1 MUR0.08094 SAR
5 MUR0.40470 SAR
10 MUR0.80940 SAR
20 MUR1.61881 SAR
50 MUR4.04702 SAR
100 MUR8.09404 SAR
250 MUR20.23510 SAR
500 MUR40.47020 SAR
1000 MUR80.94040 SAR
2000 MUR161.88080 SAR
5000 MUR404.70200 SAR
10000 MUR809.40400 SAR