Arabistan riyalinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile SAR → MDL çevirin

1.000 sar
4.746,06 mdl

1.00000 SAR = 4.74606 MDL

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0768589.37691.450681.650980.94724518.3652
1 GBP1.1698211.25975104.5571.697071.931391.1081121.4845
1 USD0.928650.793808182.99851.347151.533150.8796517.0546
1 INR0.01118860.009564130.012048410.0162310.01847210.01059840.205481

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Arabistan riyalinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moldova Leyi
1 SAR4.74606 MDL
5 SAR23.73030 MDL
10 SAR47.46060 MDL
20 SAR94.92120 MDL
50 SAR237.30300 MDL
100 SAR474.60600 MDL
250 SAR1186.51500 MDL
500 SAR2373.03000 MDL
1000 SAR4746.06000 MDL
2000 SAR9492.12000 MDL
5000 SAR23730.30000 MDL
10000 SAR47460.60000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Arabistan Riyali
1 MDL0.21070 SAR
5 MDL1.05350 SAR
10 MDL2.10701 SAR
20 MDL4.21402 SAR
50 MDL10.53505 SAR
100 MDL21.07010 SAR
250 MDL52.67525 SAR
500 MDL105.35050 SAR
1000 MDL210.70100 SAR
2000 MDL421.40200 SAR
5000 MDL1053.50500 SAR
10000 MDL2107.01000 SAR