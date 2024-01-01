10 bin Arabistan riyalinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile SAR → HUF çevirin
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|1 SAR → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|97,7771
|99,1693
|Düşük
|95,2651
|94,3739
|Ortalama
|96,3529
|96,5445
|Değişim
|0.18%
|1.27%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → HUF istatistikleri
SAR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 97,7771, en düşük 95,2651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 96,3529 oldu. SAR → HUF kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.
SAR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 99,1693, en düşük 94,3739 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 96,5445 oldu. SAR → HUF kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Macar Forinti
|1 SAR
|97,77840 HUF
|5 SAR
|488,89200 HUF
|10 SAR
|977,78400 HUF
|20 SAR
|1.955,56800 HUF
|50 SAR
|4.888,92000 HUF
|100 SAR
|9.777,84000 HUF
|250 SAR
|24.444,60000 HUF
|500 SAR
|48.889,20000 HUF
|1000 SAR
|97.778,40000 HUF
|2000 SAR
|195.556,80000 HUF
|5000 SAR
|488.892,00000 HUF
|10000 SAR
|977.784,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Arabistan Riyali
|2000 HUF
|20,45440 SAR
|5000 HUF
|51,13600 SAR
|10000 HUF
|102,27200 SAR
|15000 HUF
|153,40800 SAR
|20000 HUF
|204,54400 SAR
|30000 HUF
|306,81600 SAR
|40000 HUF
|409,08800 SAR
|50000 HUF
|511,36000 SAR
|60000 HUF
|613,63200 SAR
|100000 HUF
|1.022,72000 SAR
|150000 HUF
|1.534,08000 SAR
|200000 HUF
|2.045,44000 SAR