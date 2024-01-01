10 Arabistan riyalinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile SAR → HUF çevirin

10 sar
978 huf

1,000SR SAR = 97,78Ft HUF

08:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → HUF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek97,777199,1693
Düşük95,265194,3739
Ortalama96,352996,5445
Değişim0.18%1.27%
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1 SAR → HUF istatistikleri

SAR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 97,7771, en düşük 95,2651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 96,3529 oldu. SAR → HUF kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

SAR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 99,1693, en düşük 94,3739 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 96,5445 oldu. SAR → HUF kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92558,0631,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,356201,00210,66741,8451,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Macar Forinti
1 SAR97,77840 HUF
5 SAR488,89200 HUF
10 SAR977,78400 HUF
20 SAR1.955,56800 HUF
50 SAR4.888,92000 HUF
100 SAR9.777,84000 HUF
250 SAR24.444,60000 HUF
500 SAR48.889,20000 HUF
1000 SAR97.778,40000 HUF
2000 SAR195.556,80000 HUF
5000 SAR488.892,00000 HUF
10000 SAR977.784,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Arabistan Riyali
2000 HUF20,45440 SAR
5000 HUF51,13600 SAR
10000 HUF102,27200 SAR
15000 HUF153,40800 SAR
20000 HUF204,54400 SAR
30000 HUF306,81600 SAR
40000 HUF409,08800 SAR
50000 HUF511,36000 SAR
60000 HUF613,63200 SAR
100000 HUF1.022,72000 SAR
150000 HUF1.534,08000 SAR
200000 HUF2.045,44000 SAR