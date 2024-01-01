5 Arabistan riyalinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile SAR → CZK çevirin

5 sar
31,24 czk

1,000SR SAR = 6,249Kč CZK

07:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,26316,2631
Düşük6,15806,0105
Ortalama6,21066,1580
Değişim0.62%0.64%
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1 SAR → CZK istatistikleri

SAR → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,2631, en düşük 6,1580 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,2106 oldu. SAR → CZK kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

SAR → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,2631, en düşük 6,0105 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,1580 oldu. SAR → CZK kurundaki değişiklik 0.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3870,92658,131,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,383201,08910,66841,9121,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PKR

SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SAR6,24897 CZK
5 SAR31,24485 CZK
10 SAR62,48970 CZK
20 SAR124,97940 CZK
50 SAR312,44850 CZK
100 SAR624,89700 CZK
250 SAR1.562,24250 CZK
500 SAR3.124,48500 CZK
1000 SAR6.248,97000 CZK
2000 SAR12.497,94000 CZK
5000 SAR31.244,85000 CZK
10000 SAR62.489,70000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Arabistan Riyali
1 CZK0,16003 SAR
5 CZK0,80013 SAR
10 CZK1,60026 SAR
20 CZK3,20052 SAR
50 CZK8,00130 SAR
100 CZK16,00260 SAR
250 CZK40,00650 SAR
500 CZK80,01300 SAR
1000 CZK160,02600 SAR
2000 CZK320,05200 SAR
5000 CZK800,13000 SAR
10000 CZK1.600,26000 SAR