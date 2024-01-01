2.000 Arabistan riyalinden Çek korunasına
Reel döviz kuru ile SAR → CZK çevirin
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|1 SAR → CZK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|6,2631
|6,2631
|Düşük
|6,1580
|6,0105
|Ortalama
|6,2106
|6,1580
|Değişim
|0.62%
|0.64%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → CZK istatistikleri
SAR → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,2631, en düşük 6,1580 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,2106 oldu. SAR → CZK kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.
SAR → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,2631, en düşük 6,0105 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,1580 oldu. SAR → CZK kurundaki değişiklik 0.64 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Çek Cumhuriyeti Korunası
|1 SAR
|6,25038 CZK
|5 SAR
|31,25190 CZK
|10 SAR
|62,50380 CZK
|20 SAR
|125,00760 CZK
|50 SAR
|312,51900 CZK
|100 SAR
|625,03800 CZK
|250 SAR
|1.562,59500 CZK
|500 SAR
|3.125,19000 CZK
|1000 SAR
|6.250,38000 CZK
|2000 SAR
|12.500,76000 CZK
|5000 SAR
|31.251,90000 CZK
|10000 SAR
|62.503,80000 CZK