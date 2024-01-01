bin Arabistan riyalinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile SAR → CRC çevirin

1.000 sar
139.497 crc

1,000SR SAR = 139,5₡ CRC

07:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → CRC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek142,3680142,3680
Düşük139,2440135,3560
Ortalama140,6001139,3123
Değişim-0.49%3.05%
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1 SAR → CRC istatistikleri

SAR → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 142,3680, en düşük 139,2440 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 140,6001 oldu. SAR → CRC kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

SAR → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 142,3680, en düşük 135,3560 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 139,3123 oldu. SAR → CRC kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3870,92658,1381,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,387201,10310,66841,9211,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kosta Rika Kolonu
1 SAR139,49700 CRC
5 SAR697,48500 CRC
10 SAR1.394,97000 CRC
20 SAR2.789,94000 CRC
50 SAR6.974,85000 CRC
100 SAR13.949,70000 CRC
250 SAR34.874,25000 CRC
500 SAR69.748,50000 CRC
1000 SAR139.497,00000 CRC
2000 SAR278.994,00000 CRC
5000 SAR697.485,00000 CRC
10000 SAR1.394.970,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Arabistan Riyali
1 CRC0,00717 SAR
5 CRC0,03584 SAR
10 CRC0,07169 SAR
20 CRC0,14337 SAR
50 CRC0,35843 SAR
100 CRC0,71686 SAR
250 CRC1,79215 SAR
500 CRC3,58430 SAR
1000 CRC7,16860 SAR
2000 CRC14,33720 SAR
5000 CRC35,84300 SAR
10000 CRC71,68600 SAR