bin Arabistan riyalinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SAR → CHF çevirin

1.000 sar
232,33 chf

1,000SR SAR = 0,2323SFr. CHF

07:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24010,2440
Düşük0,23230,2323
Ortalama0,23730,2393
Değişim-3.25%-3.73%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → CHF istatistikleri

SAR → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2401, en düşük 0,2323 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2373 oldu. SAR → CHF kurundaki değişiklik -3.25 değerindeydi.

SAR → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2440, en düşük 0,2323 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2393 oldu. SAR → CHF kurundaki değişiklik -3.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3860,92658,1561,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,404201,16110,66841,9461,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / İsviçre Frangı
1 SAR0,23233 CHF
5 SAR1,16166 CHF
10 SAR2,32331 CHF
20 SAR4,64662 CHF
50 SAR11,61655 CHF
100 SAR23,23310 CHF
250 SAR58,08275 CHF
500 SAR116,16550 CHF
1000 SAR232,33100 CHF
2000 SAR464,66200 CHF
5000 SAR1.161,65500 CHF
10000 SAR2.323,31000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Arabistan Riyali
1 CHF4,30420 SAR
5 CHF21,52100 SAR
10 CHF43,04200 SAR
20 CHF86,08400 SAR
50 CHF215,21000 SAR
100 CHF430,42000 SAR
250 CHF1.076,05000 SAR
500 CHF2.152,10000 SAR
1000 CHF4.304,20000 SAR
2000 CHF8.608,40000 SAR
5000 CHF21.521,00000 SAR
10000 CHF43.042,00000 SAR