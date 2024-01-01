Ruanda frangından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile RWF → SAR çevirin

1.000 rwf
2,95 sar

1.00000 RWF = 0.00295 SAR

19:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.928651.347550.7938711.345851.5336218.956883.0126
1 EUR1.0768511.451110.8549251.449281.6514820.413689.3921
1 CAD0.7420870.68912810.5891220.9987381.1380814.067661.6026
1 GBP1.259651.169691.6974411.69531.9318323.8789104.567

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Ruanda frangından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Arabistan Riyali
1 RWF0.00295 SAR
5 RWF0.01474 SAR
10 RWF0.02948 SAR
20 RWF0.05895 SAR
50 RWF0.14739 SAR
100 RWF0.29477 SAR
250 RWF0.73694 SAR
500 RWF1.47387 SAR
1000 RWF2.94774 SAR
2000 RWF5.89548 SAR
5000 RWF14.73870 SAR
10000 RWF29.47740 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ruanda Frangı
1 SAR339.24300 RWF
5 SAR1696.21500 RWF
10 SAR3392.43000 RWF
20 SAR6784.86000 RWF
50 SAR16962.15000 RWF
100 SAR33924.30000 RWF
250 SAR84810.75000 RWF
500 SAR169621.50000 RWF
1000 SAR339243.00000 RWF
2000 SAR678486.00000 RWF
5000 SAR1696215.00000 RWF
10000 SAR3392430.00000 RWF