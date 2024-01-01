1 Ruanda frangından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile RWF → SAR çevirin

1 rwf
0,00 sar

1,000R₣ RWF = 0,002850SR SAR

06:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0028
Ortalama0,00290,0029
Değişim-0.39%-1.62%
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1 RWF → SAR istatistikleri

RWF → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0029 oldu. RWF → SAR kurundaki değişiklik -0.39 değerindeydi.

RWF → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0029 oldu. RWF → SAR kurundaki değişiklik -1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53318,21483,734
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65619,67490,446
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,14360,423
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95223,198106,648

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Arabistan Riyali
1 RWF0,00285 SAR
5 RWF0,01425 SAR
10 RWF0,02850 SAR
20 RWF0,05699 SAR
50 RWF0,14248 SAR
100 RWF0,28496 SAR
250 RWF0,71240 SAR
500 RWF1,42480 SAR
1000 RWF2,84959 SAR
2000 RWF5,69918 SAR
5000 RWF14,24795 SAR
10000 RWF28,49590 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ruanda Frangı
1 SAR350,92800 RWF
5 SAR1.754,64000 RWF
10 SAR3.509,28000 RWF
20 SAR7.018,56000 RWF
50 SAR17.546,40000 RWF
100 SAR35.092,80000 RWF
250 SAR87.732,00000 RWF
500 SAR175.464,00000 RWF
1000 SAR350.928,00000 RWF
2000 SAR701.856,00000 RWF
5000 SAR1.754.640,00000 RWF
10000 SAR3.509.280,00000 RWF