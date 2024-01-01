250 Arabistan riyalinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile SAR → RWF çevirin

250 sar
87.704 rwf

1,000SR SAR = 350,8R₣ RWF

09:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → RWF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek351,3710351,3710
Düşük349,5490344,4810
Ortalama350,2421348,2573
Değişim0.37%1.62%
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1 SAR → RWF istatistikleri

SAR → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 351,3710, en düşük 349,5490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 350,2421 oldu. SAR → RWF kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

SAR → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 351,3710, en düşük 344,4810 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 348,2573 oldu. SAR → RWF kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3880,92457,961,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,346200,95810,66641,7631,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Ruanda Frangı
1 SAR350,81600 RWF
5 SAR1.754,08000 RWF
10 SAR3.508,16000 RWF
20 SAR7.016,32000 RWF
50 SAR17.540,80000 RWF
100 SAR35.081,60000 RWF
250 SAR87.704,00000 RWF
500 SAR175.408,00000 RWF
1000 SAR350.816,00000 RWF
2000 SAR701.632,00000 RWF
5000 SAR1.754.080,00000 RWF
10000 SAR3.508.160,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Arabistan Riyali
1 RWF0,00285 SAR
5 RWF0,01425 SAR
10 RWF0,02851 SAR
20 RWF0,05701 SAR
50 RWF0,14253 SAR
100 RWF0,28505 SAR
250 RWF0,71263 SAR
500 RWF1,42525 SAR
1000 RWF2,85050 SAR
2000 RWF5,70100 SAR
5000 RWF14,25250 SAR
10000 RWF28,50500 SAR