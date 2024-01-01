Ruanda frangından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile RWF → CHF çevirin

1.000 rwf
0,69 chf

1.00000 RWF = 0.00069 CHF

19:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0771589.4131.451081.651440.9472418.3641
1 GBP1.169711.25995104.5871.697341.93171.1079921.4806
1 USD0.92840.793682183.00891.347151.533150.879417.0488
1 INR0.01118410.009561410.012046910.0162290.01846980.0105940.205385

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / İsviçre Frangı
1 RWF0.00069 CHF
5 RWF0.00346 CHF
10 RWF0.00692 CHF
20 RWF0.01383 CHF
50 RWF0.03459 CHF
100 RWF0.06917 CHF
250 RWF0.17294 CHF
500 RWF0.34587 CHF
1000 RWF0.69174 CHF
2000 RWF1.38349 CHF
5000 RWF3.45872 CHF
10000 RWF6.91744 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Ruanda Frangı
1 CHF1445.62000 RWF
5 CHF7228.10000 RWF
10 CHF14456.20000 RWF
20 CHF28912.40000 RWF
50 CHF72281.00000 RWF
100 CHF144562.00000 RWF
250 CHF361405.00000 RWF
500 CHF722810.00000 RWF
1000 CHF1445620.00000 RWF
2000 CHF2891240.00000 RWF
5000 CHF7228100.00000 RWF
10000 CHF14456200.00000 RWF