100 Ruanda frangından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile RWF → CHF çevirin

100 rwf
0,07 chf

1,000R₣ RWF = 0,0006620SFr. CHF

05:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim-3.64%-5.29%
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1 RWF → CHF istatistikleri

RWF → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. RWF → CHF kurundaki değişiklik -3.64 değerindeydi.

RWF → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. RWF → CHF kurundaki değişiklik -5.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25283,733
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,70890,415
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10813,16960,416
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,232106,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / İsviçre Frangı
1 RWF0,00066 CHF
5 RWF0,00331 CHF
10 RWF0,00662 CHF
20 RWF0,01324 CHF
50 RWF0,03310 CHF
100 RWF0,06620 CHF
250 RWF0,16551 CHF
500 RWF0,33102 CHF
1000 RWF0,66204 CHF
2000 RWF1,32408 CHF
5000 RWF3,31021 CHF
10000 RWF6,62042 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Ruanda Frangı
1 CHF1.510,48000 RWF
5 CHF7.552,40000 RWF
10 CHF15.104,80000 RWF
20 CHF30.209,60000 RWF
50 CHF75.524,00000 RWF
100 CHF151.048,00000 RWF
250 CHF377.620,00000 RWF
500 CHF755.240,00000 RWF
1000 CHF1.510.480,00000 RWF
2000 CHF3.020.960,00000 RWF
5000 CHF7.552.400,00000 RWF
10000 CHF15.104.800,00000 RWF