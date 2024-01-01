Rus rublesinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile RUB → UYU çevirin

1.000 rub
424,07 uyu

1.00000 RUB = 0.42407 UYU

16:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10.928551.347357.19360.7937771.533391.345883.0106
1 EUR1.0769511.451037.747150.854871.651381.4493689.3983
1 CAD0.7421980.68916615.339070.5891391.138080.9988561.6103
1 CNY0.1390120.129080.18729810.1103450.213160.18708311.5395

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Uruguay Pesosu
1 RUB0.42407 UYU
5 RUB2.12034 UYU
10 RUB4.24069 UYU
20 RUB8.48138 UYU
50 RUB21.20345 UYU
100 RUB42.40690 UYU
250 RUB106.01725 UYU
500 RUB212.03450 UYU
1000 RUB424.06900 UYU
2000 RUB848.13800 UYU
5000 RUB2120.34500 UYU
10000 RUB4240.69000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Rus Rublesi
1 UYU2.35811 RUB
5 UYU11.79055 RUB
10 UYU23.58110 RUB
20 UYU47.16220 RUB
50 UYU117.90550 RUB
100 UYU235.81100 RUB
250 UYU589.52750 RUB
500 UYU1179.05500 RUB
1000 UYU2358.11000 RUB
2000 UYU4716.22000 RUB
5000 UYU11790.55000 RUB
10000 UYU23581.10000 RUB