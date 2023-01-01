1 Uruguay pesosundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile UYU → RUB çevirin

1 uyu
2,55 rub

1.00000 UYU = 2.54777 RUB

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UYU → RUB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 RUB
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Rus Rublesi
1 UYU2.54777 RUB
5 UYU12.73885 RUB
10 UYU25.47770 RUB
20 UYU50.95540 RUB
50 UYU127.38850 RUB
100 UYU254.77700 RUB
250 UYU636.94250 RUB
500 UYU1273.88500 RUB
1000 UYU2547.77000 RUB
2000 UYU5095.54000 RUB
5000 UYU12738.85000 RUB
10000 UYU25477.70000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Uruguay Pesosu
1 RUB0.39250 UYU
5 RUB1.96250 UYU
10 RUB3.92500 UYU
20 RUB7.85000 UYU
50 RUB19.62500 UYU
100 RUB39.25000 UYU
250 RUB98.12500 UYU
500 RUB196.25000 UYU
1000 RUB392.50000 UYU
2000 RUB785.00000 UYU
5000 RUB1962.50000 UYU
10000 RUB3925.00000 UYU