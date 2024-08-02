Rus rublesinden Uruguay pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Rus rublesinden Uruguay pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Rus rublesinden (RUB) Uruguay pesosuna (UYU) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RUB - UYU için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Rus rublesi → Uruguay pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rus rublesi Uruguay pesosuna döviz kuru şu anda 0,471, dünden bu yana %0.369 değerinde değişti. Rus rublesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.432 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rus rublesi Uruguay pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 0,473 (01-08-2024) ile en düşük değeri 0,464 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.648 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Rus rublesinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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