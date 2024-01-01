100 Rus rublesinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile RUB → NOK çevirin

100 rub
12,78 nok

1,000руб RUB = 0,1278kr NOK

04:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12980,1298
Düşük0,11880,1161
Ortalama0,12370,1207
Değişim7.17%7.53%
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1 RUB → NOK istatistikleri

RUB → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1298, en düşük 0,1188 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1237 oldu. RUB → NOK kurundaki değişiklik 7.17 değerindeydi.

RUB → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1298, en düşük 0,1161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1207 oldu. RUB → NOK kurundaki değişiklik 7.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,230,7861,5361,33683,734
1 EUR1,07911,4967,8040,8481,6581,44290,383
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,412
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Norveç Kronu
1 RUB0,12779 NOK
5 RUB0,63895 NOK
10 RUB1,27791 NOK
20 RUB2,55582 NOK
50 RUB6,38955 NOK
100 RUB12,77910 NOK
250 RUB31,94775 NOK
500 RUB63,89550 NOK
1000 RUB127,79100 NOK
2000 RUB255,58200 NOK
5000 RUB638,95500 NOK
10000 RUB1.277,91000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Rus Rublesi
1 NOK7,82527 RUB
5 NOK39,12635 RUB
10 NOK78,25270 RUB
20 NOK156,50540 RUB
50 NOK391,26350 RUB
100 NOK782,52700 RUB
250 NOK1.956,31750 RUB
500 NOK3.912,63500 RUB
1000 NOK7.825,27000 RUB
2000 NOK15.650,54000 RUB
5000 NOK39.126,35000 RUB
10000 NOK78.252,70000 RUB