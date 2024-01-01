5.000 Rus rublesinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → NAD çevirin

5.000 rub
1.067,82 nad

1,000руб RUB = 0,2136$ NAD

04:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → NAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21590,2159
Düşük0,20380,1988
Ortalama0,20830,2066
Değişim2.58%5.56%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → NAD istatistikleri

RUB → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,2038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2083 oldu. RUB → NAD kurundaki değişiklik 2.58 değerindeydi.

RUB → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,1988 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2066 oldu. RUB → NAD kurundaki değişiklik 5.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5371,33683,736
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,376
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,4
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Namibya Doları
1 RUB0,21356 NAD
5 RUB1,06782 NAD
10 RUB2,13564 NAD
20 RUB4,27128 NAD
50 RUB10,67820 NAD
100 RUB21,35640 NAD
250 RUB53,39100 NAD
500 RUB106,78200 NAD
1000 RUB213,56400 NAD
2000 RUB427,12800 NAD
5000 RUB1.067,82000 NAD
10000 RUB2.135,64000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Rus Rublesi
1 NAD4,68243 RUB
5 NAD23,41215 RUB
10 NAD46,82430 RUB
20 NAD93,64860 RUB
50 NAD234,12150 RUB
100 NAD468,24300 RUB
250 NAD1.170,60750 RUB
500 NAD2.341,21500 RUB
1000 NAD4.682,43000 RUB
2000 NAD9.364,86000 RUB
5000 NAD23.412,15000 RUB
10000 NAD46.824,30000 RUB