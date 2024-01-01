10 Rus rublesinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → JMD çevirin

10 rub
18,26 jmd

1,000руб RUB = 1,826J$ JMD

03:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,84041,8619
Düşük1,75051,6841
Ortalama1,78681,7568
Değişim3.64%7.29%
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1 RUB → JMD istatistikleri

RUB → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8404, en düşük 1,7505 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7868 oldu. RUB → JMD kurundaki değişiklik 3.64 değerindeydi.

RUB → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8619, en düşük 1,6841 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7568 oldu. RUB → JMD kurundaki değişiklik 7.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5371,33683,735
1 EUR1,07911,4967,8060,8481,6591,44290,379
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1090,96460,404
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Jamaika Doları
1 RUB1,82594 JMD
5 RUB9,12970 JMD
10 RUB18,25940 JMD
20 RUB36,51880 JMD
50 RUB91,29700 JMD
100 RUB182,59400 JMD
250 RUB456,48500 JMD
500 RUB912,97000 JMD
1000 RUB1.825,94000 JMD
2000 RUB3.651,88000 JMD
5000 RUB9.129,70000 JMD
10000 RUB18.259,40000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Rus Rublesi
1 JMD0,54766 RUB
5 JMD2,73832 RUB
10 JMD5,47664 RUB
20 JMD10,95328 RUB
50 JMD27,38320 RUB
100 JMD54,76640 RUB
250 JMD136,91600 RUB
500 JMD273,83200 RUB
1000 JMD547,66400 RUB
2000 JMD1.095,32800 RUB
5000 JMD2.738,32000 RUB
10000 JMD5.476,64000 RUB