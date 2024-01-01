1 Rus rublesinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile RUB → DJF çevirin

1 rub
2 djf

1,000руб RUB = 2,077Fdj DJF

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → DJF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,09262,1274
Düşük1,99631,9154
Ortalama2,03272,0025
Değişim3.37%6.99%
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1 RUB → DJF istatistikleri

RUB → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0926, en düşük 1,9963 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0327 oldu. RUB → DJF kurundaki değişiklik 3.37 değerindeydi.

RUB → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1274, en düşük 1,9154 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0025 oldu. RUB → DJF kurundaki değişiklik 6.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2330,7861,5391,33783,741
1 EUR1,07911,4977,8030,8481,661,44290,34
1 CAD0,7210,66815,2140,5671,1090,96460,361
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Cibuti Frangı
1 RUB2,07743 DJF
5 RUB10,38715 DJF
10 RUB20,77430 DJF
20 RUB41,54860 DJF
50 RUB103,87150 DJF
100 RUB207,74300 DJF
250 RUB519,35750 DJF
500 RUB1.038,71500 DJF
1000 RUB2.077,43000 DJF
2000 RUB4.154,86000 DJF
5000 RUB10.387,15000 DJF
10000 RUB20.774,30000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Rus Rublesi
1 DJF0,48136 RUB
5 DJF2,40682 RUB
10 DJF4,81363 RUB
20 DJF9,62726 RUB
50 DJF24,06815 RUB
100 DJF48,13630 RUB
250 DJF120,34075 RUB
500 DJF240,68150 RUB
1000 DJF481,36300 RUB
2000 DJF962,72600 RUB
5000 DJF2.406,81500 RUB
10000 DJF4.813,63000 RUB