bin Rus rublesinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile RUB → AMD çevirin

1.000 rub
4.529,96 amd

1,000руб RUB = 4,530֏ AMD

02:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,55534,6471
Düşük4,36154,1830
Ortalama4,43494,3696
Değişim3.46%6.76%
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1 RUB → AMD istatistikleri

RUB → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5553, en düşük 4,3615 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4349 oldu. RUB → AMD kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.

RUB → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6471, en düşük 4,1830 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,3696 oldu. RUB → AMD kurundaki değişiklik 6.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,240,7861,5381,33783,738
1 EUR1,07911,4977,8120,8481,6591,44390,358
1 CAD0,7210,66815,220,5671,1090,96460,376
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Ermeni Dramı
1 RUB4,52996 AMD
5 RUB22,64980 AMD
10 RUB45,29960 AMD
20 RUB90,59920 AMD
50 RUB226,49800 AMD
100 RUB452,99600 AMD
250 RUB1.132,49000 AMD
500 RUB2.264,98000 AMD
1000 RUB4.529,96000 AMD
2000 RUB9.059,92000 AMD
5000 RUB22.649,80000 AMD
10000 RUB45.299,60000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Rus Rublesi
1 AMD0,22075 RUB
5 AMD1,10377 RUB
10 AMD2,20753 RUB
20 AMD4,41506 RUB
50 AMD11,03765 RUB
100 AMD22,07530 RUB
250 AMD55,18825 RUB
500 AMD110,37650 RUB
1000 AMD220,75300 RUB
2000 AMD441,50600 RUB
5000 AMD1.103,76500 RUB
10000 AMD2.207,53000 RUB