Sırp dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RSD → JOD çevirin

1.000 rsd
6,513 jod

1.00000 RSD = 0.00651 JOD

18:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85491.0765589.35891.451571.652040.9474118.3504
1 GBP1.1697311.25925104.5241.697911.93241.1082121.4647
1 USD0.92890.794123183.00491.348351.534570.8800517.0456
1 INR0.01119080.009567190.012047510.01624420.01848770.01060240.205357

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Sırp dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Ürdün Dinarı
1 RSD0.00651 JOD
5 RSD0.03257 JOD
10 RSD0.06513 JOD
20 RSD0.13026 JOD
50 RSD0.32566 JOD
100 RSD0.65131 JOD
250 RSD1.62828 JOD
500 RSD3.25656 JOD
1000 RSD6.51313 JOD
2000 RSD13.02626 JOD
5000 RSD32.56565 JOD
10000 RSD65.13130 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Sırp Dinarı
1 JOD153.53600 RSD
5 JOD767.68000 RSD
10 JOD1535.36000 RSD
20 JOD3070.72000 RSD
50 JOD7676.80000 RSD
100 JOD15353.60000 RSD
250 JOD38384.00000 RSD
500 JOD76768.00000 RSD
1000 JOD153536.00000 RSD
2000 JOD307072.00000 RSD
5000 JOD767680.00000 RSD
10000 JOD1535360.00000 RSD