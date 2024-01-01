5 Sırp dinarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile RSD → GEL çevirin

5 rsd
0,12 gel

1,000РСД RSD = 0,02499₾ GEL

00:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02570,0265
Düşük0,02500,0246
Ortalama0,02530,0255
Değişim-2.93%1.51%
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1 RSD → GEL istatistikleri

RSD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0257, en düşük 0,0250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0253 oldu. RSD → GEL kurundaki değişiklik -2.93 değerindeydi.

RSD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0265, en düşük 0,0246 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0255 oldu. RSD → GEL kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9470,78618,2881,3881,33783,729
1 EUR1,079120,4440,84819,7321,4981,44290,344
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,419
1 GBP1,2731,1824,116123,2761,7671,701106,571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Gürcistan Larisi
1 RSD0,02499 GEL
5 RSD0,12493 GEL
10 RSD0,24987 GEL
20 RSD0,49974 GEL
50 RSD1,24935 GEL
100 RSD2,49869 GEL
250 RSD6,24673 GEL
500 RSD12,49345 GEL
1000 RSD24,98690 GEL
2000 RSD49,97380 GEL
5000 RSD124,93450 GEL
10000 RSD249,86900 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sırp Dinarı
1 GEL40,02100 RSD
5 GEL200,10500 RSD
10 GEL400,21000 RSD
20 GEL800,42000 RSD
50 GEL2.001,05000 RSD
100 GEL4.002,10000 RSD
250 GEL10.005,25000 RSD
500 GEL20.010,50000 RSD
1000 GEL40.021,00000 RSD
2000 GEL80.042,00000 RSD
5000 GEL200.105,00000 RSD
10000 GEL400.210,00000 RSD