10 Gürcistan larisinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → RSD çevirin

10 gel
398,45 rsd

1,000₾ GEL = 39,85РСД RSD

02:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek39,854240,7276
Düşük38,848237,7828
Ortalama39,568739,2392
Değişim2.30%-1.92%
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1 GEL → RSD istatistikleri

GEL → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 39,8542, en düşük 38,8482 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 39,5687 oldu. GEL → RSD kurundaki değişiklik 2.30 değerindeydi.

GEL → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 40,7276, en düşük 37,7828 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 39,2392 oldu. GEL → RSD kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6231,4961,6590,9520,219
1 GBP1,18711,285107,5741,7761,9691,12724,002
1 USD0,9240,778183,7121,3821,5320,87718,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sırp Dinarı
1 GEL39,84520 RSD
5 GEL199,22600 RSD
10 GEL398,45200 RSD
20 GEL796,90400 RSD
50 GEL1.992,26000 RSD
100 GEL3.984,52000 RSD
250 GEL9.961,30000 RSD
500 GEL19.922,60000 RSD
1000 GEL39.845,20000 RSD
2000 GEL79.690,40000 RSD
5000 GEL199.226,00000 RSD
10000 GEL398.452,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Gürcistan Larisi
1 RSD0,02510 GEL
5 RSD0,12549 GEL
10 RSD0,25097 GEL
20 RSD0,50194 GEL
50 RSD1,25486 GEL
100 RSD2,50971 GEL
250 RSD6,27428 GEL
500 RSD12,54855 GEL
1000 RSD25,09710 GEL
2000 RSD50,19420 GEL
5000 RSD125,48550 GEL
10000 RSD250,97100 GEL