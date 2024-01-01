Sırp dinarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile RSD → CRC çevirin

1.000 rsd
4.748,55 crc

1.00000 RSD = 4.74855 CRC

18:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10.9290517.04570.7942518.97171.348551.346283.0126
1 EUR1.0764118.3480.85492520.42111.451581.4490589.3548
1 MXN0.05866580.054501910.04659531.112990.07911380.07897594.87
1 GBP1.259051.1696921.4614123.88631.697891.69493104.517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kosta Rika Kolonu
1 RSD4.74855 CRC
5 RSD23.74275 CRC
10 RSD47.48550 CRC
20 RSD94.97100 CRC
50 RSD237.42750 CRC
100 RSD474.85500 CRC
250 RSD1187.13750 CRC
500 RSD2374.27500 CRC
1000 RSD4748.55000 CRC
2000 RSD9497.10000 CRC
5000 RSD23742.75000 CRC
10000 RSD47485.50000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Sırp Dinarı
1 CRC0.21059 RSD
5 CRC1.05296 RSD
10 CRC2.10591 RSD
20 CRC4.21182 RSD
50 CRC10.52955 RSD
100 CRC21.05910 RSD
250 CRC52.64775 RSD
500 CRC105.29550 RSD
1000 CRC210.59100 RSD
2000 CRC421.18200 RSD
5000 CRC1052.95500 RSD
10000 CRC2105.91000 RSD