2.000 Sırp dinarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile RSD → CRC çevirin

2.000 rsd
9.695,90 crc

1,000РСД RSD = 4,848₡ CRC

00:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → CRC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,94254,9425
Düşük4,84644,6652
Ortalama4,89214,8251
Değişim0.04%3.89%
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1 RSD → CRC istatistikleri

RSD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9425, en düşük 4,8464 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8921 oldu. RSD → CRC kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

RSD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9425, en düşük 4,6652 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8251 oldu. RSD → CRC kurundaki değişiklik 3.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9480,78618,2951,3891,33783,731
1 EUR1,079120,4390,84819,7351,4981,44290,32
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,419
1 GBP1,2721,1824,11123,281,7671,701106,543

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kosta Rika Kolonu
1 RSD4,84795 CRC
5 RSD24,23975 CRC
10 RSD48,47950 CRC
20 RSD96,95900 CRC
50 RSD242,39750 CRC
100 RSD484,79500 CRC
250 RSD1.211,98750 CRC
500 RSD2.423,97500 CRC
1000 RSD4.847,95000 CRC
2000 RSD9.695,90000 CRC
5000 RSD24.239,75000 CRC
10000 RSD48.479,50000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Sırp Dinarı
1 CRC0,20627 RSD
5 CRC1,03137 RSD
10 CRC2,06273 RSD
20 CRC4,12546 RSD
50 CRC10,31365 RSD
100 CRC20,62730 RSD
250 CRC51,56825 RSD
500 CRC103,13650 RSD
1000 CRC206,27300 RSD
2000 CRC412,54600 RSD
5000 CRC1.031,36500 RSD
10000 CRC2.062,73000 RSD