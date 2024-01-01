10 Sırp dinarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → AUD çevirin

10 rsd
0,14 aud

1,000РСД RSD = 0,01420A$ AUD

00:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01420,0142
Düşük0,01370,0137
Ortalama0,01390,0139
Değişim3.40%2.10%
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1 RSD → AUD istatistikleri

RSD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0142, en düşük 0,0137 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0139 oldu. RSD → AUD kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RSD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0142, en düşük 0,0137 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0139 oldu. RSD → AUD kurundaki değişiklik 2.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9310,78618,2911,3891,33783,729
1 EUR1,078120,4150,84819,7251,4981,44290,293
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,423
1 GBP1,2721,1824,087123,2731,7671,701106,532

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Avustralya Doları
1 RSD0,01420 AUD
5 RSD0,07098 AUD
10 RSD0,14197 AUD
20 RSD0,28393 AUD
50 RSD0,70984 AUD
100 RSD1,41967 AUD
250 RSD3,54918 AUD
500 RSD7,09835 AUD
1000 RSD14,19670 AUD
2000 RSD28,39340 AUD
5000 RSD70,98350 AUD
10000 RSD141,96700 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Sırp Dinarı
1 AUD70,43900 RSD
5 AUD352,19500 RSD
10 AUD704,39000 RSD
20 AUD1.408,78000 RSD
50 AUD3.521,95000 RSD
100 AUD7.043,90000 RSD
250 AUD17.609,75000 RSD
500 AUD35.219,50000 RSD
1000 AUD70.439,00000 RSD
2000 AUD140.878,00000 RSD
5000 AUD352.195,00000 RSD
10000 AUD704.390,00000 RSD