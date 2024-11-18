2.000 Romanya leyinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile RON → TZS çevirin

1,000L RON = 565,8tzs TZS

00:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 RON → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek594,6740612,8810
Düşük562,2500562,2500
Ortalama581,1562596,3598
Değişim-4.86%-6.40%
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1 RON → TZS istatistikleri

RON → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 594,6740, en düşük 562,2500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 581,1562 oldu. RON → TZS kurundaki değişiklik -4.86 değerindeydi.

RON → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 612,8810, en düşük 562,2500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 596,3598 oldu. RON → TZS kurundaki değişiklik -6.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,399
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93589,391
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,184
1 AUD0,650,6140,91210,5130,870,57454,864

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Tanzanya Şilini
1 RON565,75000 TZS
5 RON2.828,75000 TZS
10 RON5.657,50000 TZS
20 RON11.315,00000 TZS
50 RON28.287,50000 TZS
100 RON56.575,00000 TZS
250 RON141.437,50000 TZS
500 RON282.875,00000 TZS
1000 RON565.750,00000 TZS
2000 RON1.131.500,00000 TZS
5000 RON2.828.750,00000 TZS
10000 RON5.657.500,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Rumen Leyi
1 TZS0,00177 RON
5 TZS0,00884 RON
10 TZS0,01768 RON
20 TZS0,03535 RON
50 TZS0,08838 RON
100 TZS0,17676 RON
250 TZS0,44189 RON
500 TZS0,88379 RON
1000 TZS1,76757 RON
2000 TZS3,53514 RON
5000 TZS8,83785 RON
10000 TZS17,67570 RON