20 Romanya leyinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile RON → MKD çevirin

1,000L RON = 12,37ден MKD

23:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 RON → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,476512,4765
Düşük12,335212,3092
Ortalama12,374012,3756
Değişim0.00%-0.10%
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1 RON → MKD istatistikleri

RON → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,4765, en düşük 12,3352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,3740 oldu. RON → MKD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

RON → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,4765, en düşük 12,3092 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,3756 oldu. RON → MKD kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,398
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,424
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,207
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,909

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Makedonya Dinarı
1 RON12,37370 MKD
5 RON61,86850 MKD
10 RON123,73700 MKD
20 RON247,47400 MKD
50 RON618,68500 MKD
100 RON1.237,37000 MKD
250 RON3.093,42500 MKD
500 RON6.186,85000 MKD
1000 RON12.373,70000 MKD
2000 RON24.747,40000 MKD
5000 RON61.868,50000 MKD
10000 RON123.737,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Rumen Leyi
1 MKD0,08082 RON
5 MKD0,40408 RON
10 MKD0,80817 RON
20 MKD1,61633 RON
50 MKD4,04084 RON
100 MKD8,08167 RON
250 MKD20,20418 RON
500 MKD40,40835 RON
1000 MKD80,81670 RON
2000 MKD161,63340 RON
5000 MKD404,08350 RON
10000 MKD808,16700 RON