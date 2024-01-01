50 Makedonya dinarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MKD → RON çevirin

50 mkd
4,05 ron

1,000ден MKD = 0,08099L RON

20:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08100,0811
Düşük0,08060,0803
Ortalama0,08080,0808
Değişim0.31%0.38%
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1 MKD → RON istatistikleri

MKD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0810, en düşük 0,0806 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0808 oldu. MKD → RON kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

MKD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0811, en düşük 0,0803 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0808 oldu. MKD → RON kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2551,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,15310,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,6921,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

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MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Rumen Leyi
1 MKD0,08099 RON
5 MKD0,40494 RON
10 MKD0,80989 RON
20 MKD1,61977 RON
50 MKD4,04943 RON
100 MKD8,09886 RON
250 MKD20,24715 RON
500 MKD40,49430 RON
1000 MKD80,98860 RON
2000 MKD161,97720 RON
5000 MKD404,94300 RON
10000 MKD809,88600 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Makedonya Dinarı
1 RON12,34740 MKD
5 RON61,73700 MKD
10 RON123,47400 MKD
20 RON246,94800 MKD
50 RON617,37000 MKD
100 RON1.234,74000 MKD
250 RON3.086,85000 MKD
500 RON6.173,70000 MKD
1000 RON12.347,40000 MKD
2000 RON24.694,80000 MKD
5000 RON61.737,00000 MKD
10000 RON123.474,00000 MKD