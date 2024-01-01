10 bin Katar riyalinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile QAR → VUV çevirin

1,000QR QAR = 33,27VT VUV

21:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 QAR → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33,628133,6281
Düşük32,885432,3326
Ortalama33,219632,8559
Değişim1.17%1.51%
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1 QAR → VUV istatistikleri

QAR → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,6281, en düşük 32,8854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,2196 oldu. QAR → VUV kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

QAR → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33,6281, en düşük 32,3326 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,8559 oldu. QAR → VUV kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2381198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Vanuatu Vatusu
1 QAR33,27160 VUV
5 QAR166,35800 VUV
10 QAR332,71600 VUV
20 QAR665,43200 VUV
50 QAR1.663,58000 VUV
100 QAR3.327,16000 VUV
250 QAR8.317,90000 VUV
500 QAR16.635,80000 VUV
1000 QAR33.271,60000 VUV
2000 QAR66.543,20000 VUV
5000 QAR166.358,00000 VUV
10000 QAR332.716,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Katar Riyali
1 VUV0,03006 QAR
5 VUV0,15028 QAR
10 VUV0,30056 QAR
20 VUV0,60111 QAR
50 VUV1,50278 QAR
100 VUV3,00556 QAR
250 VUV7,51390 QAR
500 VUV15,02780 QAR
1000 VUV30,05560 QAR
2000 VUV60,11120 QAR
5000 VUV150,27800 QAR
10000 VUV300,55600 QAR