Katar riyalinden Vanuatu vatusuna Geçmiş Döviz Kurları
Katar riyalinden Vanuatu vatusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Katar riyalinden (QAR) Vanuatu vatusuna (VUV) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, QAR - VUV için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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QAR → VUV çevrim grafiği
1 QAR = 33,27160 VUV
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Katar riyali → Vanuatu vatusu döviz kuru geçmişi
Bugünün Katar riyali Vanuatu vatusuna döviz kuru şu anda 33,272, dünden bu yana %-0.920 değerinde değişti. Katar riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.058 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Katar riyali Vanuatu vatusuna döviz kuru en yüksek değeri 33,716 (18-11-2024) ile en düşük değeri 33,272 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.164 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Katar riyalinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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