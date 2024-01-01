bin Katar riyalinden Vanuatu vatusuna
Reel döviz kuru ile QAR → VUV çevirin
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QAR → VUV çevrim grafiği
1 QAR = 33,27160 VUV
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|1 QAR → VUV
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|33,6281
|33,6281
|Düşük
|32,8854
|32,3326
|Ortalama
|33,2196
|32,8559
|Değişim
|1.17%
|1.51%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 QAR → VUV istatistikleri
QAR → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,6281, en düşük 32,8854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,2196 oldu. QAR → VUV kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.
QAR → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33,6281, en düşük 32,3326 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,8559 oldu. QAR → VUV kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.
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Katar riyalinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Katar Riyali / Vanuatu Vatusu
|1 QAR
|33,27160 VUV
|5 QAR
|166,35800 VUV
|10 QAR
|332,71600 VUV
|20 QAR
|665,43200 VUV
|50 QAR
|1.663,58000 VUV
|100 QAR
|3.327,16000 VUV
|250 QAR
|8.317,90000 VUV
|500 QAR
|16.635,80000 VUV
|1000 QAR
|33.271,60000 VUV
|2000 QAR
|66.543,20000 VUV
|5000 QAR
|166.358,00000 VUV
|10000 QAR
|332.716,00000 VUV