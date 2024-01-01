Katar riyalinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile QAR → UAH çevirin

1.000 qar
10.346,20 uah

1.00000 QAR = 10.34620 UAH

18:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0764589.34581.451221.651880.947518.3524
1 GBP1.1697511.25915104.511.697521.932251.1083421.4672
1 USD0.9290.794187183.00041.348151.534570.8802517.049
1 INR0.01119250.009568470.012048110.01624270.01848870.01060540.205409

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Katar riyalinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Ukrayna Grivnası
1 QAR10.34620 UAH
5 QAR51.73100 UAH
10 QAR103.46200 UAH
20 QAR206.92400 UAH
50 QAR517.31000 UAH
100 QAR1034.62000 UAH
250 QAR2586.55000 UAH
500 QAR5173.10000 UAH
1000 QAR10346.20000 UAH
2000 QAR20692.40000 UAH
5000 QAR51731.00000 UAH
10000 QAR103462.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Katar Riyali
1 UAH0.09665 QAR
5 UAH0.48327 QAR
10 UAH0.96654 QAR
20 UAH1.93308 QAR
50 UAH4.83270 QAR
100 UAH9.66539 QAR
250 UAH24.16348 QAR
500 UAH48.32695 QAR
1000 UAH96.65390 QAR
2000 UAH193.30780 QAR
5000 UAH483.26950 QAR
10000 UAH966.53900 QAR