2.000 Katar riyalinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile QAR → SVC çevirin

1,000QR QAR = 2,400₡ SVC

19:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → SVC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SVC
1 QAR → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,40062,4006
Düşük2,39962,3964
Ortalama2,40022,4001
Değişim-0.01%0.02%
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1 QAR → SVC istatistikleri

QAR → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4006, en düşük 2,3996 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4002 oldu. QAR → SVC kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

QAR → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4006, en düşük 2,3964 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4001 oldu. QAR → SVC kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - SVC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,231198,3160,5630,6741.227,411,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / El Salvador Kolonu
1 QAR2,39956 SVC
5 QAR11,99780 SVC
10 QAR23,99560 SVC
20 QAR47,99120 SVC
50 QAR119,97800 SVC
100 QAR239,95600 SVC
250 QAR599,89000 SVC
500 QAR1.199,78000 SVC
1000 QAR2.399,56000 SVC
2000 QAR4.799,12000 SVC
5000 QAR11.997,80000 SVC
10000 QAR23.995,60000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Katar Riyali
1 SVC0,41674 QAR
5 SVC2,08371 QAR
10 SVC4,16743 QAR
20 SVC8,33486 QAR
50 SVC20,83715 QAR
100 SVC41,67430 QAR
250 SVC104,18575 QAR
500 SVC208,37150 QAR
1000 SVC416,74300 QAR
2000 SVC833,48600 QAR
5000 SVC2.083,71500 QAR
10000 SVC4.167,43000 QAR