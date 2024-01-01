10 Katar riyalinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile QAR → PLN çevirin

1,000QR QAR = 1,117zł PLN

20:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 QAR → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,12701,1270
Düşük1,08641,0429
Ortalama1,10601,0769
Değişim2.78%5.98%
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1 QAR → PLN istatistikleri

QAR → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1270, en düşük 1,0864 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1060 oldu. QAR → PLN kurundaki değişiklik 2.78 değerindeydi.

QAR → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1270, en düşük 1,0429 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0769 oldu. QAR → PLN kurundaki değişiklik 5.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4171,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3780,018
1 CAD0,71360,211198,2450,5630,6731.226,971,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Polonya Zlotisi
1 QAR1,11676 PLN
5 QAR5,58380 PLN
10 QAR11,16760 PLN
20 QAR22,33520 PLN
50 QAR55,83800 PLN
100 QAR111,67600 PLN
250 QAR279,19000 PLN
500 QAR558,38000 PLN
1000 QAR1.116,76000 PLN
2000 QAR2.233,52000 PLN
5000 QAR5.583,80000 PLN
10000 QAR11.167,60000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Katar Riyali
1 PLN0,89545 QAR
5 PLN4,47725 QAR
10 PLN8,95451 QAR
20 PLN17,90902 QAR
50 PLN44,77255 QAR
100 PLN89,54510 QAR
250 PLN223,86275 QAR
500 PLN447,72550 QAR
1000 PLN895,45100 QAR
2000 PLN1.790,90200 QAR
5000 PLN4.477,25500 QAR
10000 PLN8.954,51000 QAR