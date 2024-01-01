1 Polonya zlotisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile PLN → QAR çevirin

1,000zł PLN = 0,8923QR QAR

15:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 PLN → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,92050,9589
Düşük0,88730,8873
Ortalama0,90410,9290
Değişim-3.05%-5.98%
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1 PLN → QAR istatistikleri

PLN → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9205, en düşük 0,8873 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9041 oldu. PLN → QAR kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

PLN → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9589, en düşük 0,8873 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9290 oldu. PLN → QAR kurundaki değişiklik -5.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4110,8861.394,411,06723,92
1 EUR1,05710,83789,2090,9361.473,6711,69625,28
1 GBP1,2631,1951106,6231,1191.761,3413,97930,214
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5190,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Katar Riyali
1 PLN0,89233 QAR
5 PLN4,46164 QAR
10 PLN8,92328 QAR
20 PLN17,84656 QAR
50 PLN44,61640 QAR
100 PLN89,23280 QAR
250 PLN223,08200 QAR
500 PLN446,16400 QAR
1000 PLN892,32800 QAR
2000 PLN1.784,65600 QAR
5000 PLN4.461,64000 QAR
10000 PLN8.923,28000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Polonya Zlotisi
1 QAR1,12066 PLN
5 QAR5,60330 PLN
10 QAR11,20660 PLN
20 QAR22,41320 PLN
50 QAR56,03300 PLN
100 QAR112,06600 PLN
250 QAR280,16500 PLN
500 QAR560,33000 PLN
1000 QAR1.120,66000 PLN
2000 QAR2.241,32000 PLN
5000 QAR5.603,30000 PLN
10000 QAR11.206,60000 PLN