10 bin Polonya zlotisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile PLN → QAR çevirin

1,000zł PLN = 0,8923QR QAR

15:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 PLN → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,92050,9589
Düşük0,88730,8873
Ortalama0,90410,9290
Değişim-3.05%-5.97%
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1 PLN → QAR istatistikleri

PLN → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9205, en düşük 0,8873 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9041 oldu. PLN → QAR kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

PLN → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9589, en düşük 0,8873 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9290 oldu. PLN → QAR kurundaki değişiklik -5.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4090,8861.394,5311,06823,92
1 EUR1,05710,83789,2120,9361.473,8811,69725,281
1 GBP1,2631,1951106,631,1191.761,6413,98130,216
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Katar Riyali
1 PLN0,89234 QAR
5 PLN4,46170 QAR
10 PLN8,92339 QAR
20 PLN17,84678 QAR
50 PLN44,61695 QAR
100 PLN89,23390 QAR
250 PLN223,08475 QAR
500 PLN446,16950 QAR
1000 PLN892,33900 QAR
2000 PLN1.784,67800 QAR
5000 PLN4.461,69500 QAR
10000 PLN8.923,39000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Polonya Zlotisi
1 QAR1,12065 PLN
5 QAR5,60325 PLN
10 QAR11,20650 PLN
20 QAR22,41300 PLN
50 QAR56,03250 PLN
100 QAR112,06500 PLN
250 QAR280,16250 PLN
500 QAR560,32500 PLN
1000 QAR1.120,65000 PLN
2000 QAR2.241,30000 PLN
5000 QAR5.603,25000 PLN
10000 QAR11.206,50000 PLN