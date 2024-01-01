Katar riyalinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → NAD çevirin

1.000 qar
5.202,88 nad

1.00000 QAR = 5.20288 NAD

18:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0764589.35151.451541.652390.9475118.3521
1 GBP1.1696711.2591104.5121.697831.932771.1082721.466
1 USD0.928950.794218183.00571.348451.535040.8802517.0487
1 INR0.01119180.009568240.012047410.01624530.01849320.01060470.205392

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Katar riyalinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → EUR

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Çevrim kurları Katar Riyali / Namibya Doları
1 QAR5.20288 NAD
5 QAR26.01440 NAD
10 QAR52.02880 NAD
20 QAR104.05760 NAD
50 QAR260.14400 NAD
100 QAR520.28800 NAD
250 QAR1300.72000 NAD
500 QAR2601.44000 NAD
1000 QAR5202.88000 NAD
2000 QAR10405.76000 NAD
5000 QAR26014.40000 NAD
10000 QAR52028.80000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Katar Riyali
1 NAD0.19220 QAR
5 NAD0.96101 QAR
10 NAD1.92201 QAR
20 NAD3.84402 QAR
50 NAD9.61005 QAR
100 NAD19.22010 QAR
250 NAD48.05025 QAR
500 NAD96.10050 QAR
1000 NAD192.20100 QAR
2000 NAD384.40200 QAR
5000 NAD961.00500 QAR
10000 NAD1922.01000 QAR