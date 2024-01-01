bin Katar riyalinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → NAD çevirin

1,000QR QAR = 4,923$ NAD

20:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NAD
1 QAR → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,01425,0142
Düşük4,74774,6914
Ortalama4,86374,8415
Değişim1.96%0.83%
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1 QAR → NAD istatistikleri

QAR → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0142, en düşük 4,7477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8637 oldu. QAR → NAD kurundaki değişiklik 1.96 değerindeydi.

QAR → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0142, en düşük 4,6914 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8415 oldu. QAR → NAD kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4271,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2920,0090,01120,3760,018
1 CAD0,71360,231198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Namibya Doları
1 QAR4,92256 NAD
5 QAR24,61280 NAD
10 QAR49,22560 NAD
20 QAR98,45120 NAD
50 QAR246,12800 NAD
100 QAR492,25600 NAD
250 QAR1.230,64000 NAD
500 QAR2.461,28000 NAD
1000 QAR4.922,56000 NAD
2000 QAR9.845,12000 NAD
5000 QAR24.612,80000 NAD
10000 QAR49.225,60000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Katar Riyali
1 NAD0,20315 QAR
5 NAD1,01574 QAR
10 NAD2,03147 QAR
20 NAD4,06294 QAR
50 NAD10,15735 QAR
100 NAD20,31470 QAR
250 NAD50,78675 QAR
500 NAD101,57350 QAR
1000 NAD203,14700 QAR
2000 NAD406,29400 QAR
5000 NAD1.015,73500 QAR
10000 NAD2.031,47000 QAR