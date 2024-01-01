50 Katar riyalinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → NAD çevirin

1,000QR QAR = 4,922$ NAD

20:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NAD
1 QAR → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,01425,0142
Düşük4,74774,6914
Ortalama4,86374,8415
Değişim1.97%0.84%
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1 QAR → NAD istatistikleri

QAR → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0142, en düşük 4,7477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8637 oldu. QAR → NAD kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

QAR → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0142, en düşük 4,6914 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8415 oldu. QAR → NAD kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,221198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Namibya Doları
1 QAR4,92201 NAD
5 QAR24,61005 NAD
10 QAR49,22010 NAD
20 QAR98,44020 NAD
50 QAR246,10050 NAD
100 QAR492,20100 NAD
250 QAR1.230,50250 NAD
500 QAR2.461,00500 NAD
1000 QAR4.922,01000 NAD
2000 QAR9.844,02000 NAD
5000 QAR24.610,05000 NAD
10000 QAR49.220,10000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Katar Riyali
1 NAD0,20317 QAR
5 NAD1,01584 QAR
10 NAD2,03169 QAR
20 NAD4,06338 QAR
50 NAD10,15845 QAR
100 NAD20,31690 QAR
250 NAD50,79225 QAR
500 NAD101,58450 QAR
1000 NAD203,16900 QAR
2000 NAD406,33800 QAR
5000 NAD1.015,84500 QAR
10000 NAD2.031,69000 QAR