Katar riyalinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → JMD çevirin

1.000 qar
42.688,70 jmd

1.00000 QAR = 42.68870 JMD

18:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.0091.3485278.970.794250.9291517.931.53504
1 INR0.012046910.01624523.360720.009568240.011191318.28630.0184924
1 CAD0.74156561.55651206.8740.5889870.6888981125.641.13833
1 PKR0.003584610.2975550.0048338510.002847080.003330035.441190.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Jamaika Doları
1 QAR42.68870 JMD
5 QAR213.44350 JMD
10 QAR426.88700 JMD
20 QAR853.77400 JMD
50 QAR2134.43500 JMD
100 QAR4268.87000 JMD
250 QAR10672.17500 JMD
500 QAR21344.35000 JMD
1000 QAR42688.70000 JMD
2000 QAR85377.40000 JMD
5000 QAR213443.50000 JMD
10000 QAR426887.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Katar Riyali
1 JMD0.02343 QAR
5 JMD0.11713 QAR
10 JMD0.23425 QAR
20 JMD0.46851 QAR
50 JMD1.17127 QAR
100 JMD2.34254 QAR
250 JMD5.85635 QAR
500 JMD11.71270 QAR
1000 JMD23.42540 QAR
2000 JMD46.85080 QAR
5000 JMD117.12700 QAR
10000 JMD234.25400 QAR